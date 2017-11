Pekela zit met onderwijshuisvesting in haar maag

De gemeente Pekela zit in haar maag met de onderwijshuisvesting in de gemeente. Wethouder Hennie Hemmes (SP) wil zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de verschillende basisscholen in Oude Pekela.

In feite heeft Pekela genoeg klaslokalen om alle basisschoolleerlingen te huisvesten, zegt Hemmes. 'Maar wel op de verkeerde plek. Want de ene school groeit en wil blijven waar 'ie zit en de andere school heeft lege lokalen. En ik ga natuurlijk geen lokalen bijbouwen als er verderop lege lokalen staan.'

Vierhonderd meter verderop

In Oude Pekela staat een verzamelgebouw waar meerdere scholen in gehuisvest zijn. Maar dat gebouw zit bijna aan haar limiet.

Hemmes: 'En dat terwijl in de Feiko Clockschool, hemelsbreed vierhonderd meter verderop, zeven of acht lokalen leeg staan.'

Zelf oplossing vinden

De wethouder heeft de scholen voorgesteld om zelf tot een oplossing te komen. Maar dat lukt volgens hem nog altijd niet.

'Als het de scholen niet lukt, dan moeten we het maar zelf doen', zegt Hemmes. 'Ik ga in december met de gemeenteraad in discussie over hoe we dit kunnen oplossen, want dit gaat zo niet goed. Ieder jaar lokalen verhuizen kan ook niet. We moeten een duurzame oplossing vinden.'

