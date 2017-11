Kast van H.N. Werkman nieuw pronkstuk in collectie Groninger Museum

Het Groninger Museum heeft een bijzondere kast van drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman aangekocht. Het is een van de grootste aankopen ooit voor het museum in Stad.

De kast is vanaf vrijdag 10 november voor iedereen te zien, als onderdeel van de permanente tentoonstelling 'De Collectie'.



'Enorm verheugd'

Museumdirecteur Andreas Blühm is opgetogen. 'De kast was in 2015 al een belangrijk hoogtepunt in de tentoonstelling over H.N Werkman in het Groninger Museum. Wij zijn enorm verheugd dat de kast nu permanent voor het publiek te zien kan zijn.'



Dominee Henkels

Werkman leefde van 1882 tot en met 1945 en was lid van de Groninger kunstkring De Ploeg. De kast die nu permanent in het Groninger Museum komt te staan, maakte hij in 1943 in opdracht van August Henkels. Het museum kocht de kast van nazaten van Henkels, dankzij de steun van een aantal partijen.

Het is een traditioneel meubel, met bijbelse taferelen uit het Oude Testament beschilderd. Henkels was dominee en bevriend met Werkman. Hij was gefascineerd door het werk van Werkman en verzamelde dat ook.



