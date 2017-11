'Tijd nog niet rijp voor stads wagenpark op waterstof'

De gemeente Groningen kiest de meest duurzame brandstof die nu voorhanden is voor haar eigen wagenpark.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66. Die wezen het college erop dat er meer duurzame brandstoffen zijn dan het GTL (Gas to Liquid) waar de stad nu voor kiest. Maar die opties (elektrisch of waterstof) kosten volgens het college tijd. 'Daarom maken we, in de transitie naar een lokaal uitstoot en CO2-vrij wagenpark, gebruik van GTL/BTL. Dit is niet ideaal, maar voor nu wel de beste oplossing.'

Auto's niet aanpassen

De brandstof GTL/BTL is gemaakt van aardgas of biogas en is biologisch afbreekbaar. De uitstoot van fijnstof, roet en stikstofdioxiden zou veel lager zijn dan bij gebruik van diesel. Bovendien hoeven auto's voor het gebruik van deze brandstof niet te worden aangepast.

Onderzoek

Het college schrijft wel bereid te zijn proeven te doen naar nog duurzamere brandstoffen. 'We doen nu onderzoek naar de toepassing van duurzaam eigen geproduceerde groene waterstof, waarbij geen schadelijke emissie (waterdamp) vrijkomt. GTL/BTL is een goede transitiebrandstof richting voertuigen die op termijn gaan rijden op duurzaam opgewekte waterstof.'

