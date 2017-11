Stad trekt busbaan recht

De busbaan langs de Koeriersterweg in Groningen is binnenkort verlost van de knik.

Bussen moesten tot op heden om een telefoonhuisje van British Telecom heenrijden. Dat zorgde voor een knik in de weg. Inmiddels is het gebouw er weg en kan de busbaan recht worden getrokken. Dat zou betekenen dat de bussen beter kunnen doorrijden, wat goed is voor de dienstregeling. Risico is dat bussen te hard gaan rijden; de gemeente belooft dat in de gaten te houden.

Bomen

Voor het rechttrekken van de busbaan moeten negen bomen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen negen nieuwe bomen.