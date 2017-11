'Het gaat niet om het geld, maar om de waardering'

De vergoeding door de NAM van het waardeverlies van woningen in het aardbevingsgebied. Moet de aardoliemaatschappij dat meteen doen of kan er gewacht worden tot het huis is verkocht?

Daar draait het woensdag en donderdag om in het Gerechtshof in Leeuwarden. In de Friese hoofdstad dient het hoger beroep van het proces dat door de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen - afgekort WAG - tegen de NAM was aangespannen.

100.000 huizen

'Inhoudelijk is het een herhaling van zetten, maar er staat wel veel op het spel. Het gaat om zo'n 100.000 huizen, de waardevermindering wordt geschat op tien miljard euro', vertelt rechtbankverslaggever Peter Steinfort.

Pas bij verkoop duidelijkheid

NAM spande de beroepszaak aan. De gaswinner staat tegenover Stichting WAG en twaalf woningcorporaties. De NAM is het oneens met de uitspraak van de rechtbank in Assen. Die oordeelde in 2015 dat de NAM direct moet compenseren.

De NAM wil schade pas bij de verkoop van een woning vergoeden en alleen in individuele gevallen een uitzondering maken. Volgens de NAM kun je alleen maar bepalen of er sprake is van waardedaling op het moment van verkoop.

'Het gaat om waardering'

Voor gedupeerde Anton Meijer uit Middelstum moet het afgelopen zijn met het gesteggel.

'Ik denk dan: waar zijn we mee bezig. Het lijkt alsof de NAM alleen bezig is om niet te betalen. Schade is anders dan waardedaling van je huis. Ik ben tevreden als we gerechtigheid krijgen in dit getouwtrek. Het gaat mij niet om het geld, maar om de waardering voor de mensen in het gebied.'

Vragen stellen

Het gerechtshof gaat donderdag verder met de zaak. Dan krijgen de rechters de kans om vragen te stellen aan de advocaten van beide partijen. Daarna kunnen de raadsheren nog op elkaars betogen reageren.

Wanneer het Hof uitspraak doet, is nog niet bekend.

Lees ook:

- 'Huizen in Groningen zijn door gaswinning ruim twee procent minder waard'

- Wat is de werkelijke waardedaling huizen door gaswinning?

- Huizen in Groningen miljard minder waard door aardbevingen

- Dossier aardbevingen