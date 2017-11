Roelie van der Heide, oud-correspondent van RTV Noord, is na een kort ziekbed overleden.

Ze verzorgde jarenlang het nieuws uit Ulrum. Niet alleen voor Radio Noord, maar ook voor diverse regionale dag- en weekbladen. Dat deed ze samen met haar man Hans van der Heide, met wie ze een persbureau had. Van der Heide is tegenwoordig fractievoorzitter van de PvdA in De Marne.

Roelie van der Heide is 67 jaar geworden.