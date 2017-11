Deel dit artikel:











Asbest dwarsboomt fototentoonstelling Een locatie van de tentoonstelling 'Nucleas' over wetenschappelijke thema's is door asbest gesloten (Foto: Reinder Smith/ Beeldbewerking RTV Noord)

Een locatie van de fototentoonstelling 'Nucleus' van de Stichting Noorderlicht Fotografie in de stad Groningen, is vanwege asbest afgesloten. De schadelijke stof is gevonden in de muren van De Faun, een gebouw op de hoek van de Herestraat en het Zuiderdiep.

Al het werk moet door de gevonden asbest worden opnieuw worden afgedrukt en verhuisd naar Der Aa-kerk, waar al werk van de tentoonstelling hangt. Verhuizing Het asbest kwam aan het licht tijdens een wisseling van de eigenaar van het pand, die een bouwkundig onderzoek liet starten. Alle foto's hingen al aan de muren, toen bleek dat het pand vanwege mogelijke gezondheidsrisico's moest worden afgesloten.

'We zijn nog in gesprek met de eigenaar, we weten ook niet of we sommige werken nog terugkrijgen', zegt Marc Knit van Noorderlicht.