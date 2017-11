'Geen gezeur: ProRail moet gewoon met een hellingbaan komen'

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum is zwaar teleurgesteld dat er toch geen hellingbaan komt op het station van Winsum. Dat is volgens ProRail te duur. De lift op het station blijft daarom in gebruik.

'ProRail moet gewoon met een hellingbaan komen. Geen gezeur: dit is gewoon een heel goede investering voor lange termijn', zegt Reina Bolt. Ze zit zelf in een rolstoel en is doof.

'Het idee alleen al maakt me paniekerig'

'Ik wil graag dat hier een hellingbaan komt, dan zijn we niet alleen afhankelijk van de lift. En die staat meer stil dan dat hij omhoog en omlaag komt, zo hebben we gemerkt. Ik moet er niet aan denken dat ik erin vast kom te zitten. Daar zit een meldingsknop in, maar hoe kan ik horen of ik contact heb? Ik zou het niet weten. Het idee alleen al maakt me paniekerig.'

'Zoete lieve Gerritje betaalt niet'

Volgens Reina de Lange van het gehandicaptenplatform 'is de hellingbaan in geld te duur, maar voor ons waardevol'. 'We zouden graag alsnog een hellingbaan zien, maar wie gaat dat betalen? Zoete lieve Gerritje niet waarschijnlijk. En ProRail heeft het niet in kas, dus zeg het maar.'

