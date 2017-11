'Vindicater zette z'n voet als een soort gaspedaal op z'n hoofd'

Donderdagochtend staat een lid van studentenvereniging Vindicat terecht voor zware mishandeling. De 24-jarige student zou in augustus vorig jaar tijdens een ontgroening op het hoofd van een aspirant-lid zijn gaan staan.

Het slachtoffer zou een hersenoedeem hebben opgelopen, een zwelling in de hersenen door vochtophoping. Hij is hiervoor behandeld in het ziekenhuis. Via Misdaad Anoniem werd de zaak gemeld bij de politie.

'Buitensporig geweld'

Een getuige spreekt over 'buitensporig gewelddadig fysiek en geestelijk geweld'. De verdachte, Wouter B. was kampleider tijdens de introductie. De politie kwam niet meteen in actie, maar heeft de zaak eerst overlegd met het OM en de gemeente. Toen de publiciteit rond Vindicat een vlucht nam, is er werk van gemaakt.

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij gewond was geraakt tijdens de introductie. Zijn huisgenoten gaven aan het niet verstandig te vinden als hij met de politie ging praten.

Vindicat deed aangifte nadat het een intern onderzoek deed, maar niet kon beschikken over de medische gegevens.

'Ik was de lul'

Volgens de verdachte gedroeg het slachtoffer zich 'misplaatst'. Ze troffen elkaar in café de Blauwe Engel, waar de verdachte werkt als dj. Het slachtoffer wilde twee biertjes bestellen en deed dat per abuis bij de dj. Beiden gaven elkaar vervolgens tikjes op de wang. 'Je bent in een nieuwe stad, je bent dronken en kent nog niemand. Zo doe je niet tegen ouderejaars, zo gedraag je je niet.'

Zo gedraag je je niet tegen een ouderejaars Wouter B. - verdachte

Moment van de mishandeling

Tijdens de introductie troffen ze elkaar weer. 'Ik moest door een sloot met modder lopen en m'n hoofd onder water te doen. Er waren maar vijf feuten die dat moesten doen. Ik was de lul omdat ik hem zou hebben geslagen', zegt het slachtoffer.

Voor de rechtbank beschrijft het slachtoffer hoe de mishandeling ging. 'Ik moest van Wouter op de grond gaan liggen. Hij zei dat heel rustig. Dat vond ik beangstigend, omdat hij eerst heel opgefokt was. Ik lag in glas, werd naar een andere plek gesleept. 'Leg je rechterwang maar op de grond. Waarom heb je Wouter geslagen?' Ik zei sorry, ik heb wel vijf keer mijn excuses aangeboden, hardop. Hij liep om me heen en ging achter m'n hoofd staan. Hij zette een voet op m'n slaap en drukte door. Totdat de druk te veel werd. Ik begin te schreeuwen en de druk op m'n hoofd wordt steeds groter. Ik weet niet met welke voet hij op m'n hoofd stond. Ik kon me niet aan z'n voet ontworstelen. Het was een leren schoen. Vervolgens ging hij nog een seconde of vijf door.'

Ik lag in glas, werd naar een andere plek gesleept Slachtoffer

In een getuigenverklaring wordt het zo beschreven: 'Hij zette z'n voet als een soort gaspedaal op z'n hoofd.'

De verdachte bekent dat het is gebeurd. 'Het was bedoeld als intimidatie, maar ik ben niet verantwoordelijk voor het letsel.'

Nog een mishandeling

Naast deze mishandeling wil het Openbaar Ministerie de Vindicater, die inmiddels in Amsterdam woont, ook vervolgen voor een andere mishandeling. Die zou in maart vorig jaar hebben plaatsgevonden in zwembad De Parrel in Groningen. De verdachte ontkent.

Volgens het AD gebeurde dit incident tijdens een waterpolowedstrijd. De Vindicater zou een tegenstander zo hard hebben aangepakt, dat deze gewond raakte. Het slachtoffer deed een paar dagen na het voorval aangifte bij de politie.

Niet geschorst

De student is ondanks de aanklachten nog niet geschorst door Vindicat. 'Als hij straks een straf krijgt, kijken we opnieuw naar de kwestie', aldus de rector van toen, Stijn Derksen.

De verdachte wordt donderdag bijgestaan door advocaat Tjalling van der Goot.

Reeks incidenten bij Vindicat

Het incident tijdens de ontgroening kreeg veel aandacht, omdat de studentenvereniging vlak daarvoor al in opspraak was geraakt vanwege de zogenoemde bangalijst.

Op de lijst werden 22 eerstejaarsstudentes met foto en telefoonnummer erbij beoordeeld op hun bedprestaties. Vindicat schorste de makers, dertien leden, na een onderzoek.

Ontgroeningen

Daarnaast bleek het later nog twee keer mis te zijn gegaan tijdens de ontgroening in Groningen. Dat meldde de Advies Commissie Introductietijden (ACI) in haar jaarverslag.

De commissie maakt in haar jaarverslag niet bekend om welke studentenverenigingen en om wat voor verwondingen het gaat. In een toelichting aan de Universiteitskrant geeft ze wel aan dat het niet om geweldsincidenten gaat.

Cultuurverandering

De gebeurtenissen bij Vindicat riepen een storm van kritiek op. Er moest een cultuurverandering plaatsvinden, vond men.

Een externe commissie onder leiding van Lentis-topman Martin Sitalsing toetste of dit lukte. Hij concludeerde in juli dat de studentenvereniging een 'voldoende, mits' scoorde. Er werdenstrikte voorwaarden aan Vindicat gesteld.

Begin dit studiejaar waren er opnieuw incidenten bij Vindicat. Zo zouden leden van de studentenvereniging zich hebben misdragen bij een sushirestaurant en zou er na een illegaal logeerfeestje op sportpark Corpus den Hoorn een bende zijn achtergelaten.

Bestuursbeurs

Toen dit bekend werd, besloten de RUG en de Hanzehogeschool om de bestuursbeurs voor Vindicat op te schorten. Aan het einde van het studiejaar wordt beoordeeld of de huidige bestuursleden van Vindicat alsnog aanspraak kunnen maken op de financiële tegemoetkoming.

Bestuursleden van studentenverenigingen kunnen per persoon maximaal 2665 euro krijgen vanuit het zogenoemde Profileringsfonds. Dit geld krijgen ze omdat ze door hun bestuurswerk vaak studievertraging oplopen. Voor Vindicat gaat het om een totaalbedrag van ruim 33.000 euro.

