'Lekker om een keer te winnen'

FC Groningen-speler Jesper Drost mocht in de oefenwedstrijd tegen Preußen Münster (4-1 winst) eindelijk weer eens 90 minuten spelen. 'Lekker. Ook om weer een keer te winnen. Ik ben tevreden', vertelde de middenvelder na afloop.

Drost scoorde zelf de 2-0. 'Maar ik was ook betrokken bij veel kansen. Dat is lekker.'

Geconcentreerd

Trainer Ernest Faber zag ook veel goede punten in het oefenduel. 'We durfden te voetballen, waren geconcentreerd. Iedereen deed zijn taak, met de juiste energie. Het is jammer van het tegendoelpunt, maar dit was een goede wedstrijd.'

Rode kaart

Wat het wellicht iets makkelijker maakte, was de rode kaart voor een speler van SC Preußen Münster. 'Dat had wat mij betreft niet gehoeven. Ik heb de scheidsrechter nog gevraagd of we niet gewoon met 11 tegen 11 verder mochten, maar schijnbaar kon dat niet.'

Drost denkt niet dat het een groot verschil had gemaakt voor de uitslag van de wedstrijd. 'Ook met 11 tegen 11 waren wij de betere.'

