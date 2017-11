Steengruis op A28 zorgt voor ruim 200 schadeclaims

Het opspattende steengruis op de A28 heeft geleid tot 217 ingediende schadeclaims bij Rijkswaterstaat. Aannemer Boskalis is ingeschakeld om de schade af te handelen.

Het steengruis tussen De Punt en Tynaarlo hield automobilisten eind september flink bezig. Meldingen over blikschade stroomden binnen. De oorzaak blijkt bij de aannemer te liggen.

Toplaag

Ten tijde van de schademeldingen werd het wegdek gefreesd. Automobilisten die de dag erna over de A28 reden, hadden last van opspattende steentjes.

Volgens Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat is de oorzaak duidelijk: 'Een deel van de toplaag, die normaal gesproken wordt weggehaald, is in dit geval blijven zitten.'

Hoe groot de bedragen van de schadeclaims zijn, is niet bekend.

