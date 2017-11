Deel dit artikel:











Rob rookt hortensia's (Foto: RTV Noord)

Sommige jongeren in Veendam scheppen er genoegen in hortensia's te roken. Ze worden er stoned van, denken ze. En dus worden in de Parkstad hortensia's uit tuinen geroofd.

En hoewel je volgens deskundigen een hele hortensiastruik op moet roken om iets van genot te voelen, weten de bloemenrokers niet van ophouden. En dus ging Rob op onderzoek uit.