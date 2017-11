Regie in versterkingsoperatie bevingsgebied kost provincie miljoenen

De provincie Groningen wil samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied de regie nemen om de versterkingsoperatie te versnellen.

Om dit te bewerkstelligen, is er in de begroting 5,6 miljoen euro vrijgemaakt voor het inzetten van ambtelijk personeel.

Fulltime

Volgens gedeputeerde Patrick Brouns is het geld vooral bedoeld om een vast team te formeren, dat eraan werkt om de regie weer terug te nemen.

'Dat was tot op heden niet het geval', stelt hij. 'Met het geld worden ambtenaren fulltime vrijgemaakt voor het gasdossier. Daarnaast kan er deskundigheid worden ingehuurd.'

Perspectief

Met een vast team ambtenaren is de overtuiging van de provincie dat samen met de negen gemeenten in het aardbevingsgebied meer het heft in eigen hand genomen kan worden.

'Deze ambtenaren gaan samen met de gemeenten aan de slag. Ze gaan kijken welk perspectief het gebied heeft na de gaswinning. Het gaat om het hele pakket van veiligheid, versterking en het werken aan perspectief.'

Slagvaardiger

Brouns kan nog niet exact zeggen hoe het team ambtenaren zal functioneren in het gaswinningsdossier. 'Op dit moment voeren we overleg met het Rijk en de instanties. Dat moet leiden tot een nieuwe governance. Het moet slagvaardiger, dat is wel onze inzet.'



