Brouns: Provincie dekt miljoenengat voor 'Eelde' niet

Het is ondenkbaar dat de provincie Groningen het gat van 6 miljoen voor Groningen Airport Eelde zal dichten.

Dat zei gedeputeerde Patrick Brouns woensdagavond tijdens een debat in de Staten.

Geen sprake van

Meerdere partijen wilden weten of Brouns gaat proberen de gemeente Groningen als aandeelhouder alsnog wil overtuigen om ruim 12 miljoen te investeren in Eelde. En zo niet, of de provincie het financiële gat alsnog wil dichten.

Maar Brouns geeft aan: geen sprake van. 'Het is ondenkbaar dat wij dat gat zouden dichten', stelt hij. 'Bovendien moet de gemeente Groningen nog een definitief besluit nemen.'

Kritiek

Meerdere partijen uiten in het debat kritiek op de SP, D66 en GroenLinks. De collegepartijen waren in de provincie Groningen vóór het investeren in Groningen Airport Eelde, maar in het stadhuis waren hun collega-fracties tegen een investeringsbedrag van 12 miljoen euro.

In het provinciehuis werden de SP en GroenLinks tevreden gesteld met een compensatiepakket, terwijl ook de statenfractie van D66 vóór het investeren in Groningen Airport Eelde is.

'We zijn als oppositie in het pak genaaid', stelt Marc Scheffers namens Groninger Belang. 'Deze drie partijen hebben hier een compensatiepakket afgedwongen, wetende dat de stadsfracties de investeringen in Eelde niet zouden steunen. Waarom dan een compensatiepakket?'

'Bezopen'

VVD'er Nico Bakker gaat nog een stapje verder. 'Het is bezopen wat er gebeurd is door de SP en GroenLinks', stelt hij. Die opmerking komt hem op kritiek te staan van SP-voorman Jan Hein Mastenbroek.

Arjen Nolles (GroenLinks) geeft aan dat zijn partij op de hoogte was van het standpunt van GroenLinks in de Stad. 'En nee, daar hadden wij geen vragen over.' Volgens D66'er Tim Zwertbroek gaat het om een afzonderlijk besluit door de Stad. 'En daar gaan wij niet over.'

Brouns wil niet op de zaken vooruitlopen. 'Officieel beslist de raad van Groningen op 20 december. Pas daarna gaan wij als aandeelhouders met elkaar in overleg.'



