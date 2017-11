Oud-journalist Hans Peerbolte overleden

Voormalig journalist en programmamaker Hans Peerbolte is onverwachts overleden. Hij is 78 jaar geworden.

De in Haren wonende Peerbolte maakte in de jaren '70, '80 en '90 in Groningen en Drenthe het programma 'Van Gewest tot Gewest'. In 2014 werkte hij mee aan een 'spin-off' van het programma bij RTV Noord, genaamd Gewest Noord.

Peerbolte begon zijn carrière als krantenjournalist, bij onder meer het Algemeen Dagblad. Ook werkte hij bij Radio Noord, toen nog horende bij de RONO.