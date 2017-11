Poging om Haren uit herindelingstraject te halen sneuvelt

De politieke partij Algemeen Belang in de gemeente Ten Boer heeft woensdagavond een poging gedaan om Haren te ontzien van een herindeling. Het plan kon echter niet op een politieke meerderheid rekenen.

Naar Den Haag

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel in Den Haag wat pleit voor een samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. De Eerste en Tweede Kamer moeten daar nog een besluit nemen over dat wetsvoorstel.

De oppositiepartij uit Ten Boer wilde samen met Groningen en Haren in Den Haag het verzoek indienen om Haren uit het wetsvoorstel te halen.

Geen dwang

Volgens Algemeen Belang is het niet goed om een gemeente te dwingen tot een herindeling. Daarnaast ontstaat volgens de partij, door de opstelling van Haren, ook extra onzekerheid over de voorbereidingen van de herindeling.

Geen enkele politieke partij steunde de motie van Algemeen Belang om Haren uit het westvoorstel te halen.

Hand vasthouden

Ook burgemeester Frank de Vries (PvdA) zag de motie van Algemeen Belang niet zitten.

'De herindeling is zo bedacht dat de stad belang heeft bij Haren en Ten Boer. Maar Haren en Ten Boer hebben ook belang bij de stad. We moeten elkaars hand vasthouden in dit dossier.'

