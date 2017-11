Ten Boer stemt in met laatste begroting ooit

Een raadsmeerderheid van de gemeente Ten Boer heeft ingestemd met de begroting van 2018. De gemeente heeft over de begroting volgend jaar een overschot van een krappe 4 ton.

Sinds dit jaar is de gemeente weer gezond. De afgelopen drie jaar was het namelijk een 'Artikel 12' gemeente. Dat wil zeggen dat ze onder verscherpt financieel toezicht van het Rijk en de provincie stond.

De laatste

Het is de laatste zelfstandige begroting van de gemeente omdat ze gaan herindelen met Groningen en Haren. Althans dat is bedoeling. De herindeling moet vanaf 2019 een feit zijn, maar Haren wil zich niet aansluiten.

4 ton

Er wordt het komende jaar extra geld opzij gelegd voor de aanpak versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen. Volgens wethouder Annie Postma (GroenLinks) gaan met die versterking 'dorpen op de kop staan.'

Daarom is er 4 ton opzij gezet voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte.

Woonlasten

Inwoners gaan de nieuwe financiële plannen van de gemeente niet in de portemonnee voelen. De woonlasten worden niet verhoogd.

Ook worden ze niet verlaagd. Dat is wettelijk niet toegestaan omdat dat in strijdt is met de regelgeving rondom een herindeling.

Afscheidsfeest

Omdat Ten Boer, in principe, het laatste zelfstandige jaar ingaat, hadden ChristenUnie en Algemeen Belang het plan opgevat om een bedrag van twintigduizend euro te reserveren voor een afscheidsfeest.

Dat plan kon echter worden teruggetrokken want de gemeente had al geld gereserveerd voor een afscheid van de meer dan 200 jaar oude gemeente. Wethouder Postma liet weten dat er honderd euro per inwoner is geraamd voor een afscheid.

Lees ook:

- Ten Boer is financieel weer gezond