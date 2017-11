Ten Boer roept op tot keurmerk versterkte huizen

Er moet een keurmerk komen voor huizen die vanwege de aardbevingen versterkt zijn. De gemeente Ten Boer gaat onderzoeken of zo'n keurmerk mogelijk is.

Het gemeentebestuur moet in gesprek gaan met Nationaal Coördinator Hans Alders en de minister van Economische Zaken en Klimaat om een dergelijk keurmerk in het leven te roepen. Het is een idee van de PvdA-fractie in Ten Boer.

Rust

Volgens fractievoorzitter Rita Pesman moet het keurmerk zorgen voor rust bij mensen. 'Een onafhankelijke instantie moet het keurmerk geven. Die zegt daarmee dat het huis op een keurige manier is versterkt. Dat is een geruststellende gedachte voor de bewoners, maar ook een geruststellende gedachte bij de verkoop.'

Wie gaat het keurmerk uitdelen?

Pestman, die het idee lanceerde samen met CDA en GroenLinks, weet echter niet welke onafhankelijke partij de keurmerken in beheer zou moeten hebben. 'Er zijn verschillende instanties zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid, maar laat er iemand opstaan die ook zoiets dergelijks opricht. Het zou echt een onafhankelijk en nieuw instituut moeten zijn.'

Wat betekent het?

Als een versterkt huis een keurmerk heeft verkregen betekent het dat de bewoners bij een aardbeving hun huis veilig kunnen verlaten. 'Als het huis één keer versterkt is wil je ook de zekerheid hebben dat je het huis, bij een stevige aardbeving, veilig kan verlaten. Die zekerheid kan je bereiken door middel van een keurmerk', besluit PvdA-fractievoorzitter Rita Pestman.

