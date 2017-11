Deel dit artikel:











Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis gaat samenwerken met Rotterdam en Beverwijk (Foto: Collin Nissink/RTV Noord)

Het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis in Stad gaat samenwerken met de centra in Beverwijk en Rotterdam. Dat gebeurt in de overkoepelende organisatie Brandwondenzorg Nederland.

Het idee is dat de drie brandwondencentra zo sneller kunnen handelen als er een groot incident met veel slachtoffers is. Levensbelang De betrokken brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting zeggen dat die snelle, hoog kwalitatieve en gestructureerde samenwerking tussen hun experts van levensbelang is. Zo wordt onder meer de capaciteit tussen de centra goed op elkaar afgestemd. Door de samenwerking van het Martini Ziekenhuis met het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is een landelijke dekking gegarandeerd. Deze gespecialiseerde centra kunnen bij grote incidenten tevens een beroep doen op nabijgelegen academische ziekenhuizen. Voorbeeldaanpak De European Burns Association heeft de Nederlandse aanpak als voorbeeldwerkwijze aangewezen. Lees ook: - Brandwondenpatiënt krijgt gekweekte huid

