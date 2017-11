Actie bij Klimaattop Noord-Nederland: 'Melk ons niet langer uit'

Voor aanvang van de Klimaattop Noord-Nederland wordt donderdagochtend actie gevoerd om te stoppen met het winnen van gas in onze provincie. 'Melk ons niet langer uit', is de kreet waarmee de Groningen Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie en de Waddenvereniging daarvoor aandacht vragen.

Voor de deur van de Energy Academy Europe waar de top plaatsvindt, is door de actievoerders een koe neergezet. Ons Moeke, noemen ze hem, met een knipoog naar Us Mem in Leeuwarden.

'Helemaal uitgemolken'

'Hij is heel tam, want helemaal uitgemolken. Hij staat symbool voor het uitmelken van Groningen', verklaart Jos Schepers van de GBB.

De actie is een opmaat naar de oproep 'Nu een afbouwplan voor fossiel gas', die wordt gedaan en wordt ondertekend door tal van bestuurders en organisaties.

