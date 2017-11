Rondje Groningen: Wie neemt steekpenningen aan in Groninger gemeenteraad?

Elke dag zet RTV Noord de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: Wie is vier keer per jaar jarig?

1) Vindicat

De rechtszaak over de Vindicater die op het hoofd van een aspirant-lid is gaan staan, is een veelbesproken onderwerp op Twitter. De details die tijdens de behandeling van de zaak naar buiten komen, zorgen voor uitgesproken reacties:

2) Spaanse edellieden

Geen zwarte pieten maar Spaanse edellieden uit de zestiende eeuw. Amsterdam wil het sinterklaasfeest 'op een voor een ieder acceptabele wijze vieren'. Sommige Groningers voelen daar ook wel wat voor.

Trainer Henk de Jong zwaaide twee seizoenen de scepter bij Jong FC Groningen en was vorig jaar nog een half jaartje accountmanager bij de FC. Nu traint hij De Graafschap, waar ze het fenomeen voetbalhumor maar al te goed kennen. Want voor de vierde keer dit seizoen maakten ze restaurantpersoneel wijs dat De Jong jarig is. En nee, dat was hij ook deze keer niet.

4) FC'ers op glad ijs

De selectie van FC Groningen begaf zich donderdag op glad ijs. Letterlijk. Voor wie denkt dat het een video in slow motion is... Dit is de werkelijke 'snelheid'.

Overigens zit de bodycheck er wel goed in, zo bewijst verdediger Mike te Wierik.

5) Steekpenningen in de gemeenteraad

Is er sprake van corruptie in de Groninger gemeenteraad?

Reizigers van Winschoten naar Groningen zaten er vanmorgen niet bepaald warmpjes bij.

Maar met de bus reizen is niet veel beter.

In het Overijsselse Olst staat een knalroze huis te koop. Maar: er gaat niets boven Groningen...

9) Italiaans

Het lijkt wel een scène uit een oude Italiaanse film, maar het is 'gewoon' een modern Gronings straatbeeld.

10) Paramaribo of Groningen?

En we eindigen ons Rondje Groningen in Suriname, want ook daar heeft onze stad wel wat van weg.

