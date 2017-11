Deel dit artikel:











'We wachten niet tot het uit Den Haag komt, wij zijn al hard bezig' Gertjan Lankhorst (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'We zijn al begonnen en wachten niet tot het allemaal uit Den Haag komt. Hier in Noord-Nederland zijn we al hard bezig.' Dat zegt Gertjan Lankhorst, directeur van de New Energie Coalition en gastheer van de Klimaattop Noord-Nederland, die donderdag plaatsvindt op het Zernikecomplex in Groningen.

'Bedrijven, bestuurders en onderwijsinstellingen komen bij elkaar, om te leren en plannen te maken: hoe gaan we de komende jaren heel hard werken om het energiesysteem te veranderen, zodat er minder CO2 uitgestoot wordt.' 'Het overtreft onze grootste verwachtingen' De belangstelling is groot, zegt Lankhorst. 'Geweldig, er hebben zich ruim 1100 mensen aangemeld voor deze dag. Dat overtreft onze grootste verwachtingen. Het onderwerp klimaat gaat heel veel mensen aan het hart. Daarom is het goed dat we deze klimaattop in Noord-Nederland organiseren. Om te laten zien hoe we daar hier mee bezig zijn en hoe we het kunnen versnellen.' Lees ook: - Actie bij Klimaattop Noord-Nederland: 'Melk ons niet langer uit'

