Groningse Tesla op waterstof gaat de wereld over

Een volledig elektrische Tesla ombouwen tot waterstof-auto. Dat eigenwijze idee van de Holthausen-groep uit Hoogezand gaat inmiddels de wereld over.

Ingenieur Max Holthausen 'hackte' de Tesla Model S. Hij vond ruimte en een manier om een waterstoftank in de auto te bouwen. Met zo'n ombouw moet het bereik van een Tesla toenemen van 400 kilometer tot 1.000 kilometer, zonder tussentijds te tanken of bij te laden.

Hesla gaat de wereld over

Eigenaar Stefan Holthausen van het bedrijf in Hoogezand onthulde het plan vorige week op de mede door RTV Noord georganiseerde talkshow Founder Talks. Sindsdien staat 'Project Hesla' - wat staat voor Hydrogen Tesla - wereldwijd in de belangstelling.

Het hacken van de software van Tesla en het ombouwen naar waterstof wordt opgepikt door onder andere Portugese, Zweedse, Noorse en zelfs Russische media en enthousiastelingen.

Ongeacht wat Musk ervan vindt

Ook Top Dutch, het Gronings-Drents-Friese samenwerkingsverband dat Tesla-baas Elon Musk wil overhalen om een Tesla-gigafabriek in Noord-Nederland te bouwen, loopt weg met de ombouwoperatie van Holthausen. Ongeacht wat Musk er zelf van vindt:

Eerder wereldwijde aandacht

Het is niet de eerste keer dat Holthausen uit Hoogezand wereldwijd aandacht krijgt. 's Werelds eerste straatveger op waterstof, die in stad Groningen rijdt, haalde onder andere de Engelse krant The Telegraph.

In de buidel tasten

Wie zijn Tesla ook wil transformeren tot waterstofauto, moet overigens diep in de buidel tasten. De ombouw moet zo'n 50.000 euro kosten.

