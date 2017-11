Deel dit artikel:











ABN AMRO-kantoor aan Griffeweg in Stad verdwijnt (Foto: Google Streetview)

Het ABN AMRO-kantoor aan de Griffeweg in de stad Groningen gaat dicht. Het aantal klantbezoeken is dusdanig afgenomen, dat het niet langer rendabel is om het bankkantoor open te houden. Op 19 januari volgend jaar is het kantoor voor het laatst geopend.

'Wij zien kantoorbezoeken al jaren teruglopen, omdat klanten bankzaken steeds meer regelen waar en wanneer het hen uitkomt. Ook in Groningen', vertelt Jaap Rumph, Directeur Marktgebied Noord-Nederland bij ABN AMRO. 'Extra ondersteuning' Hij is zich ervan bewust dat er ook mensen zijn die nog wel belang hechten aan persoonlijk advies. 'Via seniorencoaches hebben we goed zicht op bijvoorbeeld oudere klanten die nog behoefte hebben aan extra ondersteuning bij hun bankzaken', legt Rumph uit. Klanten van het te sluiten ABN AMRO-kantoor kunnen voortaan terecht bij het kantoor aan de Grote Markt 22 in Groningen. Daar verhuizen ook alle medewerkers van het kantoor aan de Griffeweg naartoe. Lees ook: - ABN AMRO sluit geldautomaat aan Westerkade

- ABN Amro: 'Mensen hebben heel vaak spaargeld nodig'