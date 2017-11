Uitbreiding gieterij Borcherts levert tien nieuwe banen op

Gieterij Borcherts in Sappemeer breidt uit. Dat levert volgens directeur Luuk Dekens 'ongeveer tien banen op'. Het bedrijf krijgt een nieuwe hal waarin drie extra smeltovens komen en een nieuw magazijn.

Donderdagochtend werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe magazijn. Als alle werkzaamheden in april komend jaar zijn afgerond, heeft Borcherts in totaal elf smeltovens.

'We kunnen alle materialen smelten, daarmee onderscheiden we ons in de markt. Ik hoop dat we met deze investering klaar zijn voor de toekomst', zegt Dekens.

'We hebben het heel druk'

'Het gaat goed, we hebben het heel druk. We zijn de recessie goed doorgekomen. En nu de economie aantrekt, kunnen we het werk eigenlijk niet meer aan.'

'Niet altijd even gemakkelijk'

Nieuw personeel wordt intern opgeleid. 'Het is niet altijd even gemakkelijk om geschikt personeel te vinden. Mensen die bij ons komen werken krijgen bij ons een opleiding. Ze gaan in vijf jaar het hele bedrijf door, zodat ze dan volwaardige vakmensen zijn.'



