Lopend Vuur: Laadpaalparkeerders worden voorgetrokken

Nu er meer elektrische auto's op de weg zijn, lijkt er steeds meer behoefte te zijn aan parkeerplaatsen met laadpalen.

In Groningen en Drenthe moeten in de komende jaren duizend nieuwe parkeerplekken met laadpalen komen, verdeeld over beide provincies. De provincies maken daarvoor aanspraak op een forse subsidie.

Beperking voor andere automobilisten

Maar nieuwe laadpalen bij parkeerplekken betekent niet perse dat er nieuwe parkeerplaatsen bij komen. En daar wringt hem de schoen misschien een beetje. Want benzine- en dieselauto's worden vaak niet getolereerd op oplaadplekken.

Dat betekent dat laadpaalplekken net zo'n beperking opleggen aan 'fossiele brandstof'- automobilisten als gehandicaptenparkeerplaatsen: je mag er niet meer parkeren. Onze Lopend Vuur-stelling van vandaag:

