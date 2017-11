Deel dit artikel:











Groningen als duurzame voorloper: 'De spirit die hier heerst, is uniek' De Energy Academy, waar de klimaattop gehouden wordt (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Groningen en Noord-Nederland mogen zich met recht op de borst slaan als voorloper van de energietransitie. 'Als een Groninger zegt dat hij ambitieus is of vooroploopt, dan heeft hij daar wel drie keer over nagedacht. De spirit die hier heerst, is uniek.'

Dat zegt Marcel Beukeboom, de speciale klimaatgezant van de overheid. In de stad Groningen wordt donderdag tijdens de Klimaattop Noord-Nederland over de toekomst van het klimaat gesproken, evenals de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas en olie, naar duurzame energie. 'Het gaat over heel concrete zaken', zegt Beukeboom. Schone lucht, schoon drinkwater 'Het is heel mooi om naar een duurzamere toekomst te gaan, om na te denken over duurzame energie. Uiteindelijk gaat het om zaken als schonere lucht inademen, schoner drinkwater hebben: dat zijn zaken waar iedereen naar streeft.' Razendsnel De ontwikkelingen gaan razendsnel, benadrukt Beukeboom. 'Sommige revoluties gaan veel sneller dan je denkt. Dat heb je niet in de gaten als je er middenin zit. De manier waarop wij nu communiceren, hoe wij eten en onszelf vervoeren: dat is wezenlijk anders dan tien, vijftien jaar geleden. En als we hier over vijftien jaar weer staan, zullen we dat ook vaststellen.' Lees ook: - 'We wachten niet tot het uit Den Haag komt, wij zijn al hard bezig'

