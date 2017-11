De bijdrage van Stad aan een miljoeneninvestering in Groningen Airport Eelde is maximaal zes miljoen Euro. Wethouder van Keulen (VVD) gaf lang de indruk dat Groningen als grootaandeelhouder, zoals afgesproken, het dubbele zou geven. Wat ging daar mis, en hoe nu verder Beter Weters?

Boos

Stel je hebt met vrienden een vakantiehuisje. Je spreekt af die te verbouwen. Dan wordt je toch ook boos als een van de vrienden ineens maar de helft van zijn deel wil bijdragen? Zo zie ik dit verhaal ook. Groningen heeft bestuurlijk afgesproken 12 miljoen te leveren, en komt met de helft. Onbegrijpelijk.



Politieke druk

In 2010 wilde Provinciale Staten geen geld overmaken naar de stad voor het Forum. Op goede gronden, want de onderbouwing was broddelwerk. De stad schreeuwde moord en brand. Een commissie van wijze mannen moest bemiddelen. In plaats van een betere onderbouwing kwam er zware politieke druk. In 2011 ging de provincie door de bocht, het geld kwam er. Tijd om de rollen eens om te draaien!

Blunderende wethouder

Tamelijk gênant hoe een zwabberende wethouder Stad en Ommeland in chaos kan storten. Voor en tegenstanders van een financiële injectie in Eelde zijn het over bijna alles oneens maar delen nu één ding: de woede richting VVD-wethouder Joost van Keulen. Ik weet niet wat hem bezielde, en waarom zijn collega's en de gemeenteraad niet eerder ingrepen, maar hoeveel blunders kan één wethouder aan?

Zijden draadje

Dat van Keulen nu met kunst en vliegwerk (!) zijn fouten probeert weg te wuiven met geheime masseersessies en 'iedereen-is-gek-behalve-ik'' optredens in raad en media maakt het allemaal niet minder pijnlijk. Niet te verkopen aandelen te koop zetten, de provincie en andere betrokken gemeenten een loer draaien en het heilige geloof in de markt belijden, die allang is afgehaakt. Zowel de politieke carrière van de wethouder, als de toekomst van de vlieghaven hangen aan een zijden draadje.

Groter dan Eindhoven

De aandeelhouders van 'Groningen Airport Eelde' namen onlangs een belangrijk en goed besluit: Een injectie van 46 miljoen in het vliegveld. Bitter noodzakelijk trouwens. Voor de stad Groningen van immens belang! Waarschijnlijk volgend jaar al, behoort Groningen bij de top 5 van de grootste steden van Nederland. Met 230.000 inwoners. Groter dan bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven met als luchthaven 'Eindhoven Airport.'

Belachelijk weinig

De andere aandeelhouders verwachten dat groot-aandeelhouder Groningen (stad) voor een kwart aan de injectie bijdraagt. Mooi, de stad staat er immers niet alleen voor. Toch wil het College slechts een achtste deel betalen. Belachelijk weinig. De verkiezingen zijn nog ver weg. Daarom moet de bijdrage van 12 miljoen eerder in de raad positief afgeregeld worden. 'Groningen Airport' is een speerpunt!

Heibel

Het is onzinnig om 45 miljoen te investeren in een verlieslijdende toko met weinig economische uitstraling. De Stad begrijpt dat. Maar aandeelhouders die niet gelijk optrekken betekent heibel. Tegenstellingen laten zich vaker wegmasseren. De Stadse 6 miljoen zie ik als gebaar in die aloude poldertraditie. Maar dreigen met verkoop van aandelen aan Volé helpt niet.

Godsgeschenk

Van Keulen heeft er in het stadsbestuur kennelijk nog wat uitgesleept. De linkse partijen in Provinciale Staten lieten zich voor het volle bedrag omkopen. In de stad houden ze hun pootjes ietsjes stijver en dat is geen verrassing. Schuiven op zo'n politiek gevoelig dossier is al snel een schandvlek(je). Mijn tip aan de andere aandeelhouders: omarm die 6 miljoen als een godsgeschenk en prijs de gemeente de hemel in.

Gezamenlijk optrekken

Het vervoer door de lucht zal de komende jaren een verdere vlucht nemen. Onlangs (2013) is destart/landingsbaan verlengd naar 2500 meter. Daarmee werden de mogelijkheden voor de luchthaven vergroot. Toch gaat het met de luchthaven nog steeds niet crescendo. Hier zijn extra investeringen voor nodig en het is belangrijk dat de verschillende aandeelhouders daar gezamenlijk in optrekken.

Halfslachtig

Belangrijk signaal voor luchtvaartmaatschappijen om er gebruik van te maken, maar ook voor het rijk om in te stemmen met verder groeimogelijkheden voor GAE. Het is heel lastig om te bepalen hoeveel geld er nog naar toe moet gaan, maar het is lastig te verkopen als een van de aandeelhouders op halve kracht mee wil doen. Groningen staat voor de keuze: meedoen of stoppen. Dit is een halfslachtig besluit.

Economische belangen

De keuze van de gemeente Groningen is letterlijk en figuurlijk halfslachtig. Blijkbaar is men er niet rouwig om wanneer het vliegveld wordt geslacht, maar men wil dan zelf niet de slager zijn. Dat de stad voor een kwart wordt aangeslagen is gezien de economische belangen zo gek nog niet.

Te laat

Met de aandeelhouders is een investeringsplan opgesteld. Als er een beter plan is voor minder geld dan zou dat mooi zijn. Als dat er niet is, dan moet de stad meebetalen aan het voorliggende plan. Na de forse eerdere investeringen in de baanverlenging is het te laat om compleet anders tegen het belang van Groningen Airport Eelde aan te kijken.

