Directeur Waddenvereniging vertrekt en stort zich wereldwijd op vismigratie

Arjan Berkhuysen neemt aan het eind dit jaar afscheid als directeur van de Waddenvereniging. Hij wordt directeur van de World Fish Migration Foundation, een organisatie die vismigratie wereldwijd wil aanpakken.

Met de overstap wil Berkhuysen een vervolg geven aan het project Vismigratierivier, waarmee hij voor de Waddenvereniging aan de basis stond. Dit project maakt de aanhoudende trek van vis tussen het IJsselmeer en de Waddenzee mogelijk, zonder dat er zeewater in het zoete water van het IJsselmeer terechtkomt.

Liefde voor het wad

Berkhuysen wil de visie achter de Vismigratierivier wereldwijd uitbouwen in zijn nieuwe functie. 'Het symbool van de Vismigratierivier, de Blije Vis, gaat nu al de hele wereld over. We hebben iets te vertellen dat mondiaal van belang is', aldus Berkhuysen. Hij geeft toe het werk voor het waddengebied te gaan missen. 'De liefde voor het wad had ik al, maar in de afgelopen jaren heb ik ook de Waddenvereniging in mijn hart gesloten', blikt hij terug.

'Geweldig boegbeeld'

De voorzitter van de Waddenvereniging, Kim van Nieuwaal, ziet Berkhuysen met lede ogen vertrekken. 'Hij is een geweldig boegbeeld voor de Waddenvereniging. Met zijn bevlogenheid en de inzet van het team zijn er de laatste jaren prachtige mijlpalen bereikt.'

Het bestuur van de Waddenvereniging oriënteert zich inmiddels op een opvolger voor Berkhuysen.

Lees ook:

- Waddenvereniging begint jarenlang onderzoek naar visstand bij de Eemsmonding

- Wetenschappers buigen zich in Groningen over vismigratie

- Miljoenen nodig voor betere vistrek