Groningen maakt fietsreputatie waar

De 'gewone fiets' is populair in onze provincie. 28 procent van de Groningers kiest in het dagelijks verkeer voor de fiets. Alleen in Overijssel kiezen procentueel meer mensen (29,1%) voor hun stalen ros om van a naar b te komen.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Groningers pakken bij 41,2 procent van de ritjes de auto. Het landelijk gemiddelde ligt iets hoger. Ook bij het gebruik van de elektrische fiets en de benenwagen scoort Groningen gemiddeld.