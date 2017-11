Ben jij ook toegelachen door deze vogel?

Ben je donderdag toegelachen op de weg tussen Bedum en Onderdendam? Dat kan kloppen! Daar zit een zeldzame Australische lachvogel.

Anne Kloos reed donderdagochtend vroeg terug naar huis toen ze haar dochter naar school had gebracht. In de bosjes zag ze een bijzondere vogel. 'Ik dacht: dat lijkt wel een kookaburra. Toevallig ken ik die vogel, maar je verwacht hem niet hier te zien', vertelt Kloos. Ze maakte wat foto's met haar mobiel en ging daarmee naar haar partner Edwin. Samen hebben ze vervolgens betere foto's gemaakt van het zeldzame diertje.

Gespot!

Kloos heeft de kookaburra nog niet horen lachen. 'Ik heb hem alleen nog maar gezien', vertelt ze aan RTV Noord-verslaggever Ronald Niemeijer. En op dat moment vliegt de vogel over hen heen. 'Hij zit in de boom!', juicht Ronald. 'Nu zie ik 'm ook nog. Geweldig!'

Ontsnapt

Hoe komt deze 'Laughing Kookaburra' nou in Onderdendam? Ze is een maand geleden ontsnapt uit de volière van Ton van der Made, de eigenaar van DoeZoo Insektenwereld in Leens. Blij als hij was met zijn nieuwe aanwinsten, plaatste hij een foto op zijn Facebookpagina. Maar toen hij na een wandeling thuis kwam, zag hij dat de kooi openstond.

Twee vogels zaten rustig op de grond. Die kon Ton vangen. Maar de derde vloog over zijn hoofd weg. De kookaburra zat een aantal dagen in de buurt van zijn huis. Maar toen verdween ze plots en werd later gespot in de buurt van Onderdendam.

Winter

De 'Laughing Kookaburra' is de grootste ijsvogelsoort. Hij valt vooral op door zijn grote snavel. 'Hij eet vooral muizen en slangen', weet Kloos. 'Slangen hebben we hier niet, dus ik denk dat deze vogel wel honger heeft. Het dier heeft het in ieder geval ontzettend koud', zegt ze.

Honger

In Australië leeft de kookaburra in bossen, graslanden of in agrarisch gebied. Het diertje kan het dus goed uithouden het Groninger land. Maar nu de winter komt, groeit de hoop van Ton dat hij zijn geliefde vogel kan vangen. 'Het wordt moeilijker om muizen, slakken en kikkers te vangen, dus dan trapt ze sneller in de val.'

Niet opjagen

Ton roept op om niet achter de vogel aan te gaan. 'Laat haar met rust, voor het dierenwelzijn', zegt hij. 'Want als ze zich opgejaagd voelt, dan vliegt ze misschien écht weg en dan verliezen we haar uit het oog.'

Even luisteren

Een 'lachvogel' dus. Hoe klinkt dat nou? Luister hieronder naar de bijna menselijke schaterlach van de kookaburra.