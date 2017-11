Achttien postduiven doodgebeten: 'Ik sta altijd voor die diertjes klaar en dat wordt je zo ontnomen'

Nico en Tineke van der Molen uit Eppenhuizen zijn er kapot van. Een roofdier doodde achttien van hun postduiven. 'Ik word er emotioneel van. Dit doet zeer', zegt Nico, met tranen in de ogen.

'Ik sta altijd voor die diertjes klaar en dat wordt je zo ontnomen. En dat voor een paar van die kleine roteieren.'

Het gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. 'Ik denk dat het een wezel of een steenmarter geweest is. Vanmorgen zag ik toen ik aankwam ook nog weer wat bruins wegglippen onder de dakpannen. Er zat geen lange staart aan, dat viel me wel op.'

'Ze moeten zo in paniek zijn geweest'

Zijn vrouw kan er ook niet bij. 'Je wordt er gewoon raar van, als je dat ziet. De beestjes waar je altijd mee bezig bent en die op zo'n manier aan hun einde komen... Ze moeten zo in paniek geweest zijn.'

De duiven deden mee aan wedstrijden. 'Met deze duiven fokte ik, maar nu is het weg. Ik heb nog wel jongen waarmee ik kan fokken, maar dat duurt een tijdje', treurt Nico.

'Dit kan ik niet ongemoeid laten'

Twee jaar geleden moest hij zijn duiven al laten inslapen vanwege de besmettelijke ziekte paratyfus. 'En nu dit... Ik moet zorgen dat ik het ongedierte te pakken krijg, want dit kan ik niet ongemoeid laten.'