Motie moet voorkomen dat gaskraan alleen verder dicht kan bij bezuiniging op andere posten

De PvdA en GroenLinks proberen er alles aan te doen om te voorkomen dat de gaswinning in Groningen onder het zogenoemde uitgavenkader komt te vallen.

Het gevolg daarvan is dat gaskraan alleen verder teruggedraaid kan worden als er wordt bezuinigd op andere posten in de rijksbegroting.

Motie ingediend

Beide partijen dienen daar donderdag tijdens de algemene financiële beschouwingen een motie over in. Daarin roepen ze minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën op om die koppeling los te laten.

In de motie laten de oppositiepartijen weten dat 'het niet wenselijk is' dat de vermindering van de gaswinning ten koste gaat van andere uitgaven, zoals voor onderwijs.

Zorg, onderwijs en veiligheid

Bewindsman Hoektra bevestigt tijdens het debat dat het kabinet de opbrengst van de gaswinning koppelt aan andere uitgaven. Als de jaarlijkse gaswinning in Groningen onder de twintig miljard kuub per jaar komt, moet er beknibbeld moet worden op posten als zorg, onderwijs en veiligheid.

De beide partijen vinden dat onacceptabel. GroenLinks sprak eerder deze week al van 'een truc' van het kabinet.

Er wordt nu jaarlijks 21,6 miljard kuub gas uit de Groninger bodem gehaald. De komende vier jaar wil de nieuwe regering dat licht terugbrengen: met in totaal 1,5 miljard kuub. De oppositie vindt dat het naar twaalf miljard kuub per jaar moet.

Niet kansloos

Volgens PvdA-kamerlid Henk Nijboer is de motie niet kansloos. 'Het wordt in elk geval breed gesteund door de oppositie. Het is nog even afwachten wat het CDA en de ChristenUnie doen.'

