Gestutte boerderij decor voor Groninger kerstverhaal

Het populaire tv-programma De Vloer Op komt met een Gronings kerstverhaal. Het improvisatie-programma, waar acteurs als Gijs Scholten van Aschat, Pierre Bokma en Stefan de Walle geregeld aan hebben meegewerkt, maakt dit weekend opnames in Losdorp.

Regisseur Peter de Baan wilde al langer een film maken op dezelfde manier waarop De Vloer Op wordt gemaakt. In dat programma krijgen de acteurs alleen te horen waar het verhaal over gaat. Zij moeten dat al improviserend zelf invullen.

Kerstfeest in het aardbevingsgebied

Het Kerstverhaal van De Vloer Op, zoals de film heet, is eind december op de televisie te zien. In een gestutte boerderij komt een familie bij elkaar om samen kerst te vieren. Maar de vraag is natuurlijk of er wel wat valt te vieren in het aardbevingsgebied. Op basis van opdrachten van regisseur Peter de Baan maken de acteurs een geïmproviseerd, onafgebroken verhaal.

Verhaal kan alle kanten opgaan

'Ik heb een verhaal in mijn hoofd, dat ik thuis heb bedacht. Maar als de acteurs gaan improviseren, kunnen ze dat verhaal natuurlijk alle kanten opsturen. En blijft er dan nog iets van dat verhaal over of wordt het alleen maar spannender?' zegt regisseur De Baan erover.

De acteurs die voor het Groninger kerstverhaal op de rol staan, zijn onder meer Saskia Temmink, Sanne den Hartogh, Gijs Scholten van Aschat en Stefan de Walle.