Noord Vandaag: 'Met één brandend kaarsje kunnen wij ons hele bedrijf verwarmen'

Een bedrijfspand van 27 meter lang en twaalf meter diep verwarmen met één kaarsje. Ondernemer Bos laat met zijn nieuwe bedrijfspand aan de Euvelgunnerweg in Groningen zien dat het kan.

Wat het Noorden allemaal nog meer doet voor een beter klimaat, was donderdag te zien tijdens de eerste Noordelijke Klimaattop. De top werd gehouden in de Energy Academy in de stad en die was afgeladen vol. Dat en meer in Noord Vandaag. 11:31

Verder in Noord Vandaag:

- De strafzaak tegen Vindicat-lid Wouter B., die tijdens een ontgroening op het hoofd van een aspirant-lid is gaan staan. 00:47

- Gieterij Borcherts in Sappemeer breidt uit en dat levert vijftien extra banen op. 09:02

- Aksel Cijntje belandt in 2011 in een rolstoel na een schietpartij in Stad. Hij heeft het gevoel dat zijn leven voorbij is, totdat hij het handbiken ontdekt. Nu maakt Cijntje kans op de titel Uniek Sporttalent van het Jaar. 09:33

- Het Groninger Museum heeft zijn duurste aankoop ooit gedaan: een kast waar kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman twaalf scènes uit het Oude Testament op heeft geschilderd. Maar wat heeft het museum nu eigenlijk betaald voor deze kast? 19:09

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.