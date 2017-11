Twee jaar cel voor leraar die ontucht pleegde met leerling

De 40-jarige man uit Siddeburen die van 2010 tot 2012 ontucht pleegde met een leerlinge, moet twee jaar de cel in. Van die straf is één jaar voorwaardelijk.

De straf valt hoger uit dan de twaalf maanden cel - waarvan de helft voorwaardelijk - die de officier van justitie twee weken geleden eiste. 'In het gedrag van de verdachte ontbreekt verantwoordelijkheidsgevoel. De seksuele ontwikkeling van het slachtoffer is verstoord en het vertrouwen van ouders van de leerlingen en van de school is geschaad', lichtte de rechtbank toe.

Kans op herhaling

Naast de celstraf mag de man ook vijf jaar lang niet werken als docent en pedagogisch medewerker. De man wilde een bedrijf beginnen om kwetsbare gezinnen te begeleiden. Dit vindt de rechtbank geen goed idee, omdat de kans op herhaling dan groter wordt geacht.

