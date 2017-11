Man haalt kind weg bij moeder en krijgt werkstraf opgelegd

Een 43-jarige man uit Groningen moet een werkstraf uitvoeren voor het opzettelijk weghouden van zijn zoon bij de moeder en de gezinsvoogd. Hij kreeg zestig uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het incident vond plaats van 9 tot en met 11 december 2015. De man deed dit in de hoop dat hij in gesprek kon gaan met de moeder en de gezinsvoogd over de omgangsregeling. Hij mocht geen contact hebben met de moeder en het contact met de gezinsvoogd verliep ook moeizaam.

Verdachte 'zat klem'

De rechter hield hier ook rekening mee in het bepalen van de straf. 'De verdachte verklaarde klem te zitten', oordeelde de rechter. 'Hij heeft zijn zoon ingezet als middel om een gesprek af te dwingen met de moeder.' Tijdens de rechtszaak twee weken geleden gaf de man dit ook toe.