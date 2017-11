Jongetje met blaarziekte gered door nieuwe therapie; UMCG juicht mee

Een ten dode opgeschreven jongen met een blaarziekte kan weer spelen, voetballen en naar school. En dat allemaal dankzij een nieuwe gentherapie.

Dat is niet alleen goed nieuws voor hem, maar voor alle patiënten met deze zeldzame huidziekte. In Nederland komen al deze patiënten naar het Centrum voor Blaarziekten van het UMCG in Stad. Dat zijn er tot nog toe zo'n zeshonderd geweest.

Dolblij

Dermatoloog Marcel Jonkman is dolblij met de genezing van het jongetje Hassan in Duitsland: 'Het gaat goed met hem en dat vind ik ongelooflijk. Want ik zie zoveel patiënten pijn lijden door open wonden.'

Jaarlijks worden in ons land twintig baby's geboren met een blaarziekte; daarvan hebben drie de dodelijke variant, net als Hassan. Ze hebben een verkeerd gen, waardoor de huidlagen niet goed aan elkaar plakken. Bij aanraking laat de huid los, waardoor blaren ontstaan.

Gentherapie

Toen Hassan zes was, lag tachtig procent van zijn huid open. Een jaar later kreeg hij een nieuwe vorm van gentherapie, ontwikkeld in Italië. Daarbij zijn huidcellen uit zijn lichaam gehaald en is het goede gen toegevoegd, waarna de cellen zijn opgekweekt en teruggeplaatst. Jonkman: 'Daardoor bezit Hassan het product wat de huid weer aan elkaar doet kleven en heeft hij weer een sterke huid.'

Hoopvol

Jonkman heeft inmiddels al één van zijn eigen patiënten aangemeld voor de therapie. Het gaat om een man van middelbare leeftijd met blaren rond de anus, een moeilijk te behandelen gebied. 'Het is een geweldige hoop nu dat dit mogelijk is. Ik ben een sceptische wetenschapper, maar ik geloof het echt.'

Uiteindelijk moet de gentherapie voor alle patiënten met de blaarziekte beschikbaar komen, maar daarvoor moet de therapie eerst verder worden ontwikkeld.

Bekijk hier ook de reportage die de BBC maakte van Hassan na de gentheraphie.

