Voorarrest Azim A. met twee weken verlengd

De hoofdverdachte van de schietpartij aan de Korreweg in Groningen, Azim A., blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd.

A. werd maandag na een klopjacht van 22 dagen opgepakt in een flat aan de Duindoornstraat in Stad. Twee andere mensen waren ook in de woning aanwezig. Zij werden ook aangehouden. Of zij langer vast blijven zitten, is nog niet bekend.

Azim A. wordt ervan verdacht in de vroege ochtend van zondag 15 oktober een 21-jarige student te hebben neergeschoten.

Drie mannen

Het slachtoffer werd in zijn rug geraakt en is blijvend verlamd. A. was die nacht samen met twee andere mannen. Die werden een paar dagen na de schietpartij opgepakt. Vorige week kwamen zij weer vrij. Ze worden nog wel verdacht van betrokkenheid.

Lees ook:

- Hoe Azim A. zijn achternaam kwijtraakte

- Azim A.: een 22 dagen durende klopjacht

- Lefier vergrendelt schuilplaats 'Korrewegschutter'

- Hier hield Azim A. zich schuil