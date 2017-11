Bedrijf biedt nulmeting aan om toekomstig gedoe over schade te voorkomen

Of het een gat in de markt is, moet nog blijken. Feit is dat de eerste belangstellende huiseigenaren in en rond het Groningse aardbevingsgebied zich hebben gemeld.

Het nieuwe bedrijf Schadewacht in de stad Groningen biedt mensen aan de huidige staat van hun woning juridisch vast te leggen in een nulmeting.

'Zodat daarover bij latere schadeclaims geen discussie meer kan ontstaan. De gedupeerde staat dan veel sterker bij de schade-afwikkeling', licht Sebastiaan Kremer van Schadewacht toe.

Bouwprojecten

Dat vastleggen gebeurt nu al regelmatig rond de oplevering van bouwprojecten. 'In die wereld is dat heel gebruikelijk. Dat is normaal gesproken erg kostbaar. Maar door digitalisering bieden wij het nu ook tegen een betaalbaar bedrag aan particulieren aan.'

Mensen die nog schade verwachten, kunnen door de aan het bedrijf gekoppelde deurwaarder Alex Grobbee een zogenaamde 'akte van constatering' laten opstellen.

'Zo'n akte is juridisch waterdicht. Daarin is aan de hand van foto's de huidige situatie vastgelegd. Daarmee staat de gedupeerde juridisch een stuk sterker bij de afhandeling van nieuwe schade.'

Gedateerd

Die foto's kan de betrokkene aan de hand van de nodige instructies van het bedrijf zelf maken en via een app naar Schadewacht sturen.

'Die foto's worden hier zo opgeslagen dat ze direct juridisch waterdicht gedateerd zijn. Het gaat om foto's van punten in en rond de woning, waarvan wij weten dat die cruciaal zijn.'

De kosten

Dan de kosten. Voor het éénmalig vastleggen van de huidige situatie brengt het bedrijf vijftig euro in rekening. Een abonnement voor eenzelfde bedrag per een jaar kan ook. Dat betekent dat na nieuwe schades of verbouwingen de situatie steeds opnieuw wordt geregistreerd.

En mochten mensen zelf geen foto's willen of kunnen aanleveren, dan komt de deurwaarder langs voor dat klusje. Maar dan moet er wel tweehonderd euro worden afgetikt.

Nieuwe schades

Vraag is of het bedrijf niet een paar jaar te laat is, gezien het gedoe dat er al jaren in Groningen is over de schade-afwikkeling. 'Op zich is dat zo, maar er blijven de komende jaren toch nieuwe schades ontstaan. En buiten Groningen zijn er ook allerlei mijnbouwactiviteiten.'

Inmiddels hebben de eerste klanten zich gemeld voor een nulmeting. 'En zeker niet alleen uit Groningen. Zo hebben ook mensen rond de gasopslag in Langelo in verband met toekomstige claims al aan de bel getrokken. Dat geldt ook voor huiseigenaren in Friesland, waar Vermilion op meerdere plaatsen gas wil winnen.'

