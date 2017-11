Advocaat Vindicat-lid wil vrijspraak

Vindicat-lid Wouter B. moet worden vrijgesproken van zware mishandeling. Dat zegt zijn advocaat Tjalling van der Goot. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag 91 dagen celstraf, waarvan 90 voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur, voor de mishandeling van een aspirant-lid.

Van der Goot stelt dat het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel niet bewezen kan worden. 'Is er wel een schoen op de slaap gezet? Niet volgens getuigen.'

'Heel mager'

'Het OM heeft maar één troef en dat is de aangifte van het slachtoffer. Dat is wel heel mager.'

'Waar ligt de grens?'

B. was kampleider tijdens de introductie en was voorzitter van de Commissie Overdracht Korpskennis van Vindicat. 'Aspirant-leden geven tijdens de ontgroening toestemming voor aantasting van lichamelijke en geestelijke autoriteit. Vraag is waar de grens ligt', stelt Van der Goot.

Vindicat

Studentenvereniging Vindicat wil nog niet op de zaak reageren. 'Wij wachten, ook in overleg met het slachtoffer en zijn familie, tot de uitspraak er is', laat rector Marc Mohr weten.

