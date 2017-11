'Bloeiend Verzet' krijgt 17500 bloemen

Het 'Bloeiend Verzet' bij Uithuizen wordt 17500 bloembollen groot. Het bloemenveld is een ode aan 'het verzet tegen de gevolgen van de gaswinning.'

Het Groningse Tweede Kamerlid Sandra Beckerman nam het initiatief voor het veld. Ze zegt ontroerd te zijn door de steun uit binnen- en buitenland.

'Dat we nu dwars door achtergronden, politieke kleur en over grenzen heen zoveel

mensen hebben verenigd met dit initiatief maakt me ontzettend trots.'

Duizenden bloembollen

Zaterdag worden de duizenden bloembollen gepoot langs de N999 bij Uithuizen. Dit gebeurt tijdens het Bloeifestival, waar onder anderen zangeres Kira Dekker zingt. Het festival begint om 12.00 uur.

