Vluchtende hardrijder zonder rijbewijs krijgt werkstraf

Een 23-jarige man uit Eenrum is veroordeeld tot 150 uur werkstraf na onder andere een achtervolging door Usquert.

Ook de 70 uur voorwaardelijke werkstraf van een eerdere misdraging moet hij uitvoeren. De twee dagen celstraf die werden opgelegd, zat hij al uit in voorarrest.

Gaat hij opnieuw in de fout, dan wacht hem alsnog 30 dagen cel.

Achtervolging

De Eenrumer reed zonder rijbewijs met 160 kilometer per uur over de Streeksterweg in Usquert, met de politie op zijn hielen. Hij botste hierbij op een tegenligger. Die raakte door de botsing gewond.

Stroomstootwapen

De man heeft nog meer op zijn kerfstok, zo bleek tijdens de rechtszaak. Zo stompte de verdachte een vriend meerdere keren in zijn gezicht en mishandelde hij een dag daarna de buurman met een stroomstootwapen.

