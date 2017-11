Hoe word ik manager van mijn huishoudbudget?

De meeste mensen in Nederland hebben nooit geleerd hoe met geld om te gaan. Jammer genoeg is het geen vak dat je op school leert, stelt NoordZaken-expert Monica ten Hoove vast. En als ouders het niet hebben geleerd, hoe maken ze dan hun kinderen wegwijs in geldzaken?

Door Monica ten Hoove

Het gebrek aan kennis over omgaan met geld zorgt ervoor dat financiële problemen zowel bij jong als oud vaker voorkomen. Tijd voor een artikel waarin we de vraag beantwoorden: Hoe manage ik mijn budget? Voor veel mensen klinkt dit enorm ingewikkeld en tijdrovend, maar het is echt simpel.



Rust

Allereerst: waarom is het eigenlijk belangrijk dat je je geld managet? Dat is in de eerste plaats omdat het je rust geeft. Wanneer je je geldzaken goed in de peiling hebt, geeft dat rust over je financiën. Als ik je vertel dat je IQ 10-14 punten daalt wanneer je financiële zorgen hebt, snap je het belang ervan.

Geen incasso's en onverwachte rekeningen

Goed geldmanagement vermindert de kans dat je geld kwijt bent aan incassokosten en dergelijke. Het vermindert namelijk boetes/incassokosten. Ook zul je minder of geen onverwachte rekeningen krijgen.

Wanneer je je geld managet neem je alles mee, ook kosten die minder vaak voorkomen. Daar reserveer je voor. Zo kun je onverwachte kosten direct betalen. Betalingsregelingen zijn niet meer nodig.

Gebrek aan kennis over geldzaken is een oorzaak van financiële problemen Monica ten Hoove

Je weet wat je hebt

Met goed inzicht in je geldzaken weet je wat je te besteden hebt. Heb je iets nieuws nodig? Door het managen van je geld weet je wat je nog vrij beschikbaar hebt.

Laten we beginnen met hoe je de privéfinanciën slim en eenvoudig zijn te managen.

Twee rekeningen

Ik raad je aan meerdere betaalrekeningen te openen, minimaal twee.

De eerste rekening is de Vaste Lasten Rekening. Op deze rekening laat je alle inkomsten binnen komen en je gebruikt hem voor de betaling van alle vaste lasten. Aan het begin van de maand maak je vanaf deze rekening de budgetten voor de variabele uitgaven over en verder kom je NIET aan deze rekening.

Deze rekening hoef je slechts eenmaal per maand langs te lopen om te zien of alle vaste lasten inderdaad zijn afgeschreven. Dat kost je hooguit vijf minuten.

De andere rekening is de Variabele Uitgaven Rekening. Op deze rekening stort je aan het begin van de maand het bedrag dat je in je jaarbegroting hebt gereserveerd voor variabele uitgaven. Deze rekening houd je gedurende de maand in de gaten, want op = op. Wanneer je dus € 400,- per maand hebt moet je na twee weken nog ongeveer € 200,- overhouden enz.

Inzicht in geldzaken geeft rust Monica ten Hoove

Je kunt ook het budget per week in plaats van het maandbudget overmaken op deze rekening wanneer je dat prettiger vind. Sommige mensen vinden het fijn elke week het weekbudget contant op te nemen.

Elke betaalrekening kost geld. Je bent dus duurder uit met meerdere betaalrekeningen. Persoonlijk verdien ik die kosten makkelijk terug doordat ik meer overzicht heb.

Sparen en reserveren

Sparen doe je voor grotere uitgaven. Reserveren is voor onverwachte rekeningen of kosten. Denk hierbij aan het eigen risico van je zorgverzekering en onderhoud aan je auto. Schat in welke onverwachte uitgaven je dit jaar zult hebben. Deel dit door twaalf en stort dit elke maand op een spaarrekening. Wanneer het mogelijk is kun je nog sparen voor andere dingen.

Dit is hoe je je privéfinanciën managet. Je hoeft het maar één keer op te zetten en zoveel mogelijk automatische overboekingen in te voeren. Zo kost het managen van je geld minimale inspanning en levert het grote voordelen op.

Zakelijke financiën managen

Ook als ondernemer/zzp'er is het belangrijk je geld te managen, dat zal duidelijk zijn. Zorg in ieder geval voor een zakelijke rekening. Laat geen zakelijke inkomsten binnenkomen op je privérekening. Betaal ook geen privézaken van je zakelijke rekening. Houd het apart. Een zakelijke rekening heb je al voor € 5,- per maand.

Inzicht

Ook bij een bedrijf kan het handig zijn vaste en variabele kosten te splitsen. Denk hier zelf goed over na. Wat is handig in jouw bedrijf. Basis moet zijn dat het je meer inzicht geeft.

Apart zetten

Wat bij zakelijke financiën managen belangrijker is, is reserveren. Alle inkomsten zijn belast met btw, meestal 21 procent. Daarnaast is de kans groot dat je inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd bent. Zet dit apart op een spaarrekening zodat je dit kunt betalen wanneer de factuur komt.

Ook is het als ondernemer belangrijk een buffer te hebben voor weken of maanden waarin de omzet tegenvalt. Zodat een weekje de griep hebben niet gelijk betekent dat je in de betalingsproblemen komt. Ga aan de slag met het inrichten van jouw financiën en merk hoe het je helpt.

Monica ten Hoove is na een carrière in het bankwezen gestart als zelfstandig financieel coach. Dat doet ze voor ondernemers met haar bedrijf Mijn Financiële Vrijheid. Met Mijn Financiële Huishoudster werkt ze voor particulieren.



Lees ook de eerdere Xpertblogs van Monica

- Ook met weinig inkomen kun je sparen

- Slim sparen begint met drie spaardoelen