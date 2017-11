Uitspraak Gerechtshof over waardevermindering huizen aardbevingsgebied in januari

Het Gerechtshof in Leeuwarden doet 23 januari volgend jaar uitspraak over de compensatie van waardevermindering van woningen in aardbevingsgebied. Dat heeft het hof donderdag bekendgemaakt na afloop van de tweede dag van het door de NAM aangetekende hoger beroep.

De stichting WAG eist namens vierduizend huiseigenaren in het aardbevingsgebied dat de NAM direct het verlies van waarde door de gaswinning uitkeert. Het gasconcern benadrukte de afgelopen twee dagen tijdens het hoger beroep opnieuw dat pas te doen wanneer de huizen zijn verkocht.

Direct over de brug

De rechtbank in Assen bepaalde eerder dat het gasconcern wél direct over de de brug moet komen. Voor de NAM was dat aanleiding om in hoger beroep te gaan. Er staat veel geld in de kwestie op het spel; Deskundigen hebben berekend dat hiermee een bedrag van tegen de miljard euro gemoeid kan zijn.

Over ruim twee maanden is duidelijk wat het oordeel van het Gerechtshof is.

