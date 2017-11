Deel dit artikel:











Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg (Foto: RTV Noord)

Vandaag is de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorg is langdurige zorg of hulp die je geeft aan een naaste met een chronische ziekte, een beperking, psychische- of verslavingsproblematiek. De zorg of hulp wordt langer dan 3 maanden gegeven of meer dan 8 uur per week. Een naaste kan een partner zijn, maar ook een familielid, een buur of vriend.

Hulp en steun Mantelzorg bestaat vaak uit huishoudelijk werk, maar is bijvoorbeeld ook hulp bij vervoer of de administratie. Ook emotionele steun, zoals een luisterend oor bieden of moed inspreken, valt onder mantelzorg. 1 op de 5 Groningers In Nederland zijn naar schatting zo'n 4 miljoen mantelzorgers. In de provincie Groningen zijn dat er ongeveer 100 duizend, dat is 1 op de 5 Groningers. Vaak combineren mantelzorgers de zorg met een betaalde baan. Waardering Vandaag worden mantelzorgers op meer dan 200 plaatsen in Nederland feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk.