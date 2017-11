OM: geen straf voor bejaarde die vrouw aanreed op zebra

Een 76-jarige man uit Groningen die op een zebrapad een vrouw aanreed, moet daarvoor geen straf krijgen. Het Openbaar Ministerie wil dat de rechtbank hem schuldig verklaart zonder strafoplegging.

Het ongeluk gebeurde op 24 december 2015. Het slachtoffer, een vrouw van middelbare leeftijd, wilde snel even boodschappen doen en stak rond tien uur 's ochtends met haar trolly het zebrapad aan de Zonnelaan in de wijk Selwerd over.

Wakker in het ziekenhuis

Wat er vervolgens gebeurde, weet ze niet meer, vertelde ze de rechters. 'Het volgende moment werd ik wakker in het ziekenhuis.'

De 76-jarige Groninger werd verdacht van roekeloos rijgedrag, maar dat kon het OM niet bewijzen. Wel heeft de man volgens haar gevaar op de weg veroorzaakt. Dat is een overtreding en geen misdrijf, zoals het eerste.

Herseninfarct

Zelf kon hij er in de rechtszaal niet veel meer over zeggen. Hij kreeg een paar maanden na de aanrijding een herseninfarct en lijdt sindsdien aan afasie, waardoor hij moeite heeft met praten. Zijn rijbewijs en auto heeft hij ingeleverd.

40 kilometer per uur

Eerder verklaarde hij bij de politie dat hij ongeveer 40 kilometer per uur reed en plotseling een klap voelde. Toen zag hij de vrouw liggen. Daarvoor had hij haar niet gezien.

Vanwege de toestand van de man, die ook begint te dementeren, vond de officier een straf niet op zijn plaats. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.