Hij ademt, zweet, denkt en leeft voor de het handbiken en maakt kans om de titel Uniek Sporttalent van het jaar te worden: Aksel Cijntje.

Met die uitverkiezing hoopt hij zijn droom te verwezenlijken: een eigen handbike-team in Groningen. Met dat team kan hij mensen met een beperking laten sporten op hoog niveau.

Schietpartij in de Poelestraat

In 2011 belandt Aksel in een rolstoel na een schietpartij in de stad. Hij heeft een dwarsleasie. Hij verloor niet alleen zijn vrienden, maar ook zijn zelfvertrouwen en levenslust. Zijn leven was kapot en hij zag het niet meer zitten.

'Het is moeilijk te accepteren dat je nooit meer kunt lopen. De artsen vertelden na het ongeluk dat maar drie procent van ons soort patienten ooit weer kan lopen. Ik heb altijd gedacht dat ik bij de drie procent hoorde. Maar als je na maanden ziet dat er niets verandert, ga je de hoop opgeven. Dan begint het verwerken pas', legt Aksel uit.

Beatrixoord geeft hem moed

Via het revalidatiecentrum Beatrixoord komt Aksel in aanraking met handbiking, waarin hij talentvol blijkt te zijn. Dat geeft hem nog steeds elke dag de kracht en moed om door te gaan.

Met al zijn energie stort hij zich op de sport. Elke dag traint de Groninger in en rond de stad. Aksel fietst zo hard dat hij mee kan op wereldniveau.

Passie overdragen

'Ik ben de enige Groninger die op dit niveau de sport beoefent. Daarom hoop ik dat ik de verkiezing van het Uniek Sporttalent win. Daarmee wil ik een professioneel team opzetten. Ik leef niet alleen voor deze sport, ik wil deze passie ook graag overdragen aan anderen. Mijn motto: laat je niet beperken door je eigen beperking.'

Uniek Sporttalent

Stemmen kan nog tot en met 12 november via de website.