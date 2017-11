Voorzitter jeugdopvang na gedwongen sluiting: 'De schrik van mijn leven'

Voorzitter Irvin de Windt van jeugdopvangcentrum SOS Huizen heeft afgelopen dinsdag naar eigen zeggen 'de schrik van zijn leven gekregen'. Hij zegt ook niet te weten wat hij precies fout heeft gedaan.

Afgelopen dinsdag koos de gemeente Slochteren ervoor om de jeugdopvang per direct dicht te doen.

De gemeente maakte zich ernstige zorgen over de jongeren die er opgevangen zitten. Waarnemend burgemeester Rein Munniksma kreeg niet genoeg inzicht in wat er met het door de gemeente beschikbaar gestelde geld gebeurde. Ook vindt de gemeente het pand in Siddeburen niet geschikt voor 24-uursopvang.

Contract ontbonden

De Windt is er het meest van geschrokken dat de gemeente het contract met SOS Huizen heeft ontbonden. 'En het ergste is dat de jongeren nu plotseling ergens anders zijn geplaatst. De jongens zijn helemaal gefrustreerd en weten niet meer wie ze moeten geloven. En dat terwijl ik alles doe in het belang van de jongeren.'

Zorgovereenkomst

De zorgovereenkomst die SOS Huizen had, heeft de gemeente volgens De Windt zonder gegronde reden opgeheven. 'Dat is aantoonbaar. Alle stukken die de gemeente heeft opgevraagd hebben wij hier liggen.'

'Al moet het uit mijn eigen zak'

Maar De Windt blijft de belangen van de jongeren behartigen. 'Al moet het uit mijn eigen zak. Dat doe ik wel. En ik denk dat de anderen, die samen met mij deze stichting op de been hebben gezet, mij daarbij helpen. Die doen dat ook met een goed hart voor de jongeren.'

Lees ook:

- Slochteren trekt per direct stekker uit jeugdopvang SOS Huizen

- Gedoe tussen gemeente en jeugdopvang: 'er is hier bijna geen eten'