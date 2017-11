Door een ongeluk op de A7 bij Frieschepalen, moet verkeer richting Groningen rekening houden met flinke vertraging.

Volgens de ANWB doen automobilisten er minstens een uur langer over.

Ook verkeer dat vanuit Groningen komt, komt in de file terecht. Door een ongeluk bij Leek staat het ook daar vast. Er is een file van acht kilometer, de vertraging is meer dan een uur.